Десятки тысяч без заработка: в Киеве резко подскочило число безработных

На учете находится 22,7 тысячи безработных / фото: telegraf.com.ua

В Киеве в 2020 году наблюдается резкое увеличение количества безработных по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили в Киевском городском центре занятости, по состоянию на 1 июня на учете находится 22,7 тысячи безработных, что в 2,7 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

"В первую очередь работу потеряли те, кто работал в отраслях, деятельность которых была остановлена во время карантина. Также в КМЦЗ обратилось большое количество людей, которые официально не работали длительное время, и, возможно были заняты в теневом секторе экономики", - рассказал директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

Среди безработных, состоящих на учете, преобладают:

бывшие работники торговли (25%);

государственного управления (10%);

финансовой и страховой деятельности (9%);

предприятий перерабатывающей промышленности (9%);

представители сферы информации и телекоммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности (7%).

В службе занятости сообщили, что по сравнению с прошлым годом численность бывших работников сферы временного размещения и организации питания выросла более чем в 7 раз; строительства, деятельности административного и вспомогательного обслуживания, торговли - в три раза; сферы искусства, спорта, развлечения и отдыха, предприятий перерабатывающей промышленности, транспорта и сферы информации и телекоммуникации - более чем вдвое.

В то же время в период ослабления карантина количество вакансий постепенно увеличивается.

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Так, количество актуальных вакансий по состоянию на 1 июня 2020 года составило 9,6 тысячи единиц.

"Трудоустраивались безработные на должности директоров предприятий и начальников отделов, специалистов, главных бухгалтеров и бухгалтеров, менеджеров различных направлений (по продажам, административной деятельности, в розничной торговле и т.п.), инженеров и экономистов", - рассказали в КГЦЗ.

Также трудоустраивались безработные по таким рабочим профессиям как: водитель, продавец, слесарь, охранник и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине задерживают выплаты по безработице, которые можно оформить не выходя из дома.