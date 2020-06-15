В Кабмине рассказали, будет ли для Украины безвиз с ЕС после COVID-19

Украинцы смогут спокойно ездить в Европу по окончании эпидемии COVID-19 / espreso.tv

Страны Европейского Союза постепенно вернутся к прежним правилам пересечения границы для иностранцев. Введения ограничений на безвизовые поездки для украинцев в Европу не предвидится.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью Европейской правде.

По словам чиновницы, вопрос ограничения безвизовых поездок для украинцев после пандемии коронавирусной инфекции не обсуждался.

"11 июня Еврокомиссия приняла рекомендации по ослаблению ограничений на путешествия на территории ЕС. Там также нет никаких положений, которые бы совмещали ограничения, связанные с пандемией, и политический дискурс по безвизу. Поэтому это не является предметом диалога", - уверяет Стефанишина.

Также она добавила, что вопрос открытия границ между Украиной и Евросоюзом зависит, прежде всего, от эффективности борьбы Киева и Брюсселя с коронавирусной инфекцией. Чем быстрее будет преодолена пандемия COVID-19, тем скорее украинские туристы смогут свободно передвигаться по Европе.

Напомним, ЕС открывает свои границы для граждан иностранных государств уже с 1 июля. На данный момент в европейские страны могут попасть только те украинские граждане, которые имеют легальные основания для пребывания в Евросоюзе. Туристам в европейские страны путь пока закрыт.

Также в Евросоюзе назвали условия, при соблюдени которых европейцы откроют границы для Украины.