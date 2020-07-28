Зеленский ввел безвизовый режим для граждан Китая: названы сроки и условия

Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине вводится временный безвизовый режим для граждан Китайской народной республики. Безвиз будет длиться с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В указе украинского гаранта отмечается, что граждане КНР получат в течение 5 месяцев безвизовый въезд на территорию Украины и транзитный проезд.

"Вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - подчеркивается в указе Зеленского.

Реализация указа возложена на правительство.