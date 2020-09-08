"Били насмерть": новые подробности нападения на Балуха в Киеве

Владимир Балух / "Громадське"

Нападение на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха квалифицировали как разбой.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое, у него тяжелая черепно-мозговая травма, рассказала в комментарии журналистам возле Киевской больницы скорой медицинской помощи гардеп Ирина Геращенко. Сообщает УНИАН.

"Только что завершилась операция. Была тяжелая операция на голове. У Владимира, к сожалению, тяжелая черепно-мозговая травма... Состояние стабильно тяжелое, и пока врачи отказываются давать публичную информацию", - сказала она.

Геращенко объяснила это тем, что неизвестно, как у Балуха будет проходить восстановление организма, а также ведется следствие, возбуждено уголовное дело по факту избиения.

Читайте такжеВыследили и избили: что известно о жестоком нападении на Балуха"Он находится без сознания. Был транспортирован в больницу без сознания... Одна из ключевых проблем, о которой они (врачи - УНИАН) нам говорили, - это то, что не могут узнать пока, сколько времени он находился без сознания", - добавила она.

Депутат также отметила, что врачи пока не прогнозируют, когда Балух может прийти в себя.

После операции, как добавила Геращенко, его перевезли в реанимацию.

В свою очередь нардеп Ахтем Чийгоз заявил Апрострофу, что нападавшие хотели убить Балуха и это дело имеет политический подтекст.

"Его били группой, потому что он очень сильный и телом, и духом. Били его насмерть, потому что сломали ключицу. Кто в этом разбирается, тот понимает, что это такое - сломать ключицу и руку", - подчеркнул Чийгоз.