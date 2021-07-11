Били стекла и проклинали медиков: родственники умершего от коронавируса напали на больницу Запорожья

Люди устроили погром в больнице / скриншот

В Запорожье атаковали здание инфекционной больницы. Родственники умершего в медучреждении пациента, который болел коронавирусом.

Люди начали бить стекла и проклинали врачей, передает местное издание РИА Мелитополь.

"В ночь с 10 на 11 июля возле запорожской Областной инфекционной больницы группа родственников одного из пациентов устроила дебош", - говорится в сообщении.

Они кричали, били стекла и проклинали медиков.

Как сообщают очевидцы, родственники штурмом пытались взять больницу, кричали, выламывали двери и били окна.

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Отмечается, такую реакцию у людей вызвала смерть ближайшего родственника.

"Все ясно, снова цыгане", — пишут запорожцы в комментариях.

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Как ранее сообщал Главред, в Житомире скончался 30-летний мужчина, которому не был своевременно поставлен диагноз. Родные умершего мужчины говорят, что ему вовремя не оказали надлежащую медицинскую помощь и написали заявление в полицию.