"Били током по гениталиям": ветеран АТО рассказал о жутких пытках в плену у оккупантов

Ветеран АТО рассказал о жутких пытках в плену у оккупантов / коллаж фото Громадське

Ветеран АТО и житель города Казачья Лопань (Харьковская область) по имени Виталий во время временной оккупации города попал в плен к русским оккупантам. Там его подвергали зверским пыткам, сообщает Hromadske.

От регулярных избиений у Виталия быстро треснули ребра. Он говорил оккупантам, что давно страдае от паховой грыжи. И, что если они будут продолжать избиение, то он умрет на месте.

Оккупанты приказали немедленно показать грыжу, сорвали штаны и нижнее белье. А потом нелюди к его гениталиям пристегнули прищепку, а на бедро кинули большой провод.

"Когда пустили ток, появилось ощущение, будто мне через гениталии заливают то ли раскаленный металл, то холодный азот, то ли все вместе. Этот звук – "дик-дик-дик-дик". Я постоянно его слышал в голове", – вспоминает Виталий.

Оккупанты устраивали мужчине допрос, который был бессмысленными, потому как благодаря коллаборантам местным имели всю полноту информацию.

Виталий говорит ‒ жизнь ему спасло только то, что они не нашли его армейских документов.

"Поэтому я сказал, что был [в АТО - Главред] старшиной роты – готовил, одевал и к оружию не имел никакого отношения", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.

До того на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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