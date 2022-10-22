УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Били током по гениталиям": ветеран АТО рассказал о жутких пытках в плену у оккупантов

22 октября 2022, 15:14

Житель Казачьей Лопани на Харьковщине по имени Виталий, ветеран АТО, во время оккупации был в плену россиян и подвергался жутким пыткам.

Харьков, плен
Ветеран АТО рассказал о жутких пытках в плену у оккупантов / коллаж фото Громадське

Ветеран АТО и житель города Казачья Лопань (Харьковская область) по имени Виталий во время временной оккупации города попал в плен к русским оккупантам. Там его подвергали зверским пыткам, сообщает Hromadske.

От регулярных избиений у Виталия быстро треснули ребра. Он говорил оккупантам, что давно страдае от паховой грыжи. И, что если они будут продолжать избиение, то он умрет на месте.

Оккупанты приказали немедленно показать грыжу, сорвали штаны и нижнее белье. А потом нелюди к его гениталиям пристегнули прищепку, а на бедро кинули большой провод.

"Когда пустили ток, появилось ощущение, будто мне через гениталии заливают то ли раскаленный металл, то холодный азот, то ли все вместе. Этот звук – "дик-дик-дик-дик". Я постоянно его слышал в голове", – вспоминает Виталий.

Оккупанты устраивали мужчине допрос, который был бессмысленными, потому как благодаря коллаборантам местным имели всю полноту информацию.

Виталий говорит ‒ жизнь ему спасло только то, что они не нашли его армейских документов.

"Поэтому я сказал, что был [в АТО - Главред] старшиной роты – готовил, одевал и к оружию не имел никакого отношения", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.

До того на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

Другие новости:

новости Харькова война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:38

"Галкина привезем, потом Урганта": в России сделали заявление о возвращении мужа Пугачевой

15:32

"Повар Путина" переходит в оборону: на Донбассе сооружают "Линию Вагнера"Видео

15:16

Оккупантов РФ охватила паника: призвали жителей Херсона "незамедлительно покинуть город"Видео

15:14

"Били током по гениталиям": ветеран АТО рассказал о жутких пытках в плену у оккупантовВидео

14:50

Можно даже с соседями делиться: где взять свет при отключении электричества

Реклама
14:45

Ракетный удар РФ: в Украине под 1,5 миллиона отключенных абонентовВидео

14:37

"Резанула 50%": Даша Астафьева похвасталась новой прической

14:27

The Rasmus рассказали о совместном клипе с Kalush Orchestra и спели по-украински на ТВВидео

14:26

Россия уходит из Херсона, оккупанты вывозят имущество и документы – ХланьВидео

14:15

"Россия - страна-терпила": в РФ ополчились на Жанну Бадоеву

13:49

Жители Киева зимой могут на время остаться без отопления: у Кличко назвали срокиВидео

13:41

"В России уже идет гражданская война": Пономарев рассказал о последствиях для РФ и УкраиныВидео

13:17

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

12:56

"В Херсоне россияне будут использовать все": Жданов рассказал о приказе Путина "мяснику" СуровикинуВидео

12:55

Киев, Харьковщину, Днепропетровщину, Запорожчину и еще 6 регионов ждет отключение светаВидео

12:46

Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники

12:27

Валерий Харчишин вместе с волонтерами разобрал остатки своего дома, уничтоженного оккупантамиВидео

12:25

Тимощук продался Кремлю и поплатился

11:52

Отправились на небо: в боях с оккупантами за Украину полегли два добровольца-грузина

11:47

ВСУ ждут сложности при освобождении правобережья Херсонщины, враг стягивает туда силы – ЖдановВидео

Реклама
11:38

"Путин, верни мою маму!": отца 6-летнего Егора убили россияне, а его мать в пленуВидео

11:23

Полнолуние в ноябре 2022: как притянуть удачу и не навлечь беду

11:12

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

11:04

"Сила зайцев – в их количестве": Жданов оценил, на что способны новые путинские "мобики"Видео

10:42

РФ устроила ракетный обстрел Украины: Хмельницкий без света, на западе страны прилеты

10:17

Получай 2 рубля и будь довольна: жена "мобика"-оккупанта пожаловалась на выплаты

10:16

Гороскоп на сегодня 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

09:46

Войска России готовятся к уличным боям в Херсоне – Генштаб ВСУВидео

09:40

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

09:23

"Где-то в течение месяца": Жданов пояснил, когда может быть освобожден ХерсонВидео

08:53

Народные республики присоединили к себе РФ: теперь русские заживут как в "ДНР"мнение

08:48

Что будет с ценами на яйца: прогноз эксперта

08:41

Постпред РФ в ООН Небензя разразился истерикой и сбежал перед выступлением УкраиныВидео

08:00

Битва за Херсон будет жесткой, но за месяц он будет освобожден – полковник запаса Жданов

07:46

Войска РФ попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону на Херсонщине – ISWВидео

07:05

Зачем замачивать махровые полотенца в соленой воде: простой секрет, который многих удивит

06:39

Какие шансы оккупантов на правобережной Херсонщинемнение

06:00

За ним пойдут: у Джонсона больше шансов вытащить Британию из кризиса - ЗагороднийВидео

05:00

Российская Федерация прекратит существование, а Чечня возьмет курс на независимость – ПономаревВидео

03:45

Путина можно свергнуть только общими усилиями ВСУ, российской элиты и народа - ПономаревВидео

Реклама
02:42

"Без головы, мозгов и понимания": Волочкова внезапно набросилась на украинцев

02:15

ВСУ могут освободить Херсон до конца 2022 года, с Донбассом будет труднее – экс-депутат ГосдумыВидео

01:30

Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

01:10

Дикие морозы -30: синоптики рассказали, какой будет зима в УкраинеВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасностьВидео

21 октября, пятница
23:59

Директор Моисеева обругал его брата в ответ на обвинения в смерти певца

23:31

Военный эксперт рассказал о том, как оккупанты бегут из ХерсонаВидео

23:10

Аким Галимов. Как Путин повторяет карибский конфликтВидеоблоги

23:05

Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушкеВидео

23:05

"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях светаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять