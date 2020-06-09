Битва за Киев: кто станет следующим мэром столицы

Политологи объяснили, почему, несмотря на высокие рейтинги Кличко, его победа на выборах мэра Киева не предопределена / УНИАН

Уже этой осенью Киев будет выбирать нового мэра. И основным претендентом на победу, судя по соцопросам, является нынешний столичный голова Виталий Кличко, который существенно опережает всех своих потенциальных конкурентов. Сам Кличко, судя по его возросшей активности (правда, в основном на коронавирусную тематику) – ежедневным онлайн-брифингам и заполонившим город бигбордам с портретами мэра, уже вовсю готовится к предстоящей избирательной кампании.

Кто станет главным "спарринг-партнёром" Кличко на мэрских выборах – вопрос пока открытый.

Большинство опрошенных Главредом политических экспертов, считает, что "битва за Киев" развернется между нынешним мэром и кандидатом от Слуги народа. Однако вначале "слугам" предстоит определиться, кто именно будет их представлять, потому что изъявивших желание побороться за кресло мэра оказалось предостаточно: Александр Дубинский, Николай Тищенко и другие. В любом случае, в Слуге народа решили провести праймериз, чтобы избрать достойного.

Однако времени до выборов еще много, потому политологи не исключают, что нынешние приблизительные расклады может легко сломать появление "джокеров".

Эксперты рассказали Главреду, кто сегодня имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева, между кем развернётся самая ожесточенная борьба за эту должность, а также кто может неожиданно спутать карты главным потенциальным кандидатам.

Нынешний расклад на выборах мэра Киева прост и понятен. Главным кандидатом на победу будет Виталий Кличко. У него наибольшие шансы выйти победителем из этой гонки. Конкуренцию Кличко составит тот кандидат от Слуги народа, который будет поддержан президентом Зеленским. Не политической силой Зеленского, а им лично.

В этой схватке, вероятнее всего, выиграет Кличко. Если, конечно, его противники не повесят на него Микитася, Укрбуд, коррупционные схемы, прикрыв сверху "стеклянным мостом".

Если победу одержит Кличко, произойдёт разделение функций мэра и главы городской администрации. Скорее всего, его главой станет Николай Тищенко – ресторатор и кум Андрея Ермака. И тогда все финансовые потоки – как белые, так и теневые – будет контролировать именно Тищенко. А мэр Кличко останется декоративной фигурой.

Кто может сломать этот расклад и стать джокером, который в последний момент всем спутает карты, пока что сложно сказать. Сейчас идут подготовительные процессы, и может произойти выдвижение кандидата от общественности или онлайн-сообщества. Именно этот человек, который замкнет на себе желания и надежды недовольной, преимущественно молодежной общественности Киева, станет "тёмной лошадкой".

Остальные потенциальные кандидаты, которые сейчас обсуждаются, во-первых, уж точно не "темные", а хорошо известны, а, во-вторых, они будут серьёзно отставать от Кличко и кандидата от Зеленского. Даже Сергей Притула не сможет стать таким джокером, поскольку у избирателей появилось отторжение и аллергия на шоу-биз.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Даже если Кличко, судя по социологии, пока что побеждает на мэрских выборах, то на выборах в горсовет его УДАР набирает пока всего 13%. Это – очень тревожный звонок для градоначальника, поскольку значит, что c появлением подходящей альтернативы он может и проиграть второй тур, который всегда является борьбой антирейтингов (а антирейтинг Кличко составляет ~50%). Потому важно, кто вместе с Кличко выйдет во второй тур.

Среди потенциальных кандидатов, которые могут составить конкуренцию Кличко, вижу Пальчевского. Он способен победить. Если эти двое выйдут во второй тур, будет очень интересно: резерв голосов у Кличко будет, скорее всего, ограничен его партией и Европейской солидарностью, а будут ли все остальные голосовать за Кличко – это большой вопрос. Кроме того, партия Порошенко уже сейчас активно разворачивает кампанию с утверждениями, что Кличко – это её мэр, её последователь. А это может "прибить" рейтинг Кличко до 25-30%, которых для победы во втором туре не хватит.

Несмотря на то, что у Слуги народа несколько упали рейтинги (до 20-25%), кандидат от этой политсилы также имеет шансы достойно выступить на выборах. Сыграет большую роль участие Зеленского в предвыборной кампании. Если он поддержит кандидата от "слуг", тот может выйти во второй тур.

Пока наиболее реальный вариант от СН – Тищенко. Также активен Дубинский. Не исключено, что в борьбу включится Виктор Ляшко. Вопрос в том, выиграет ли он праймериз Слуги народа. Если он будет противостоять Тищенко, то у последнего больше шансов, потому что он – коренной киевлянин, избирался в округе, т.е. какой-никакой округ у него есть.

У Сергея Притулы, если он пойдёт на выборы, шансов победить нет. Голос – умирающая партия, потому всё будет держаться на самом Притуле. Максимум второй тур. Какой-то электорат Самопомощи в городе ещё остался, потому около 10% он может набрать. И то это будет хорошо, потому что он заведёт в горсовет список Голоса.

Сергей Гайдай Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

Пока что невозможно говорить о том, кто может составить серьёзную конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева. Однако уверен, что может сложиться такая ситуация, что Кличко окажется не безальтернативным, и его победят в "битве за Киев". Украинские выборы – вещь непредсказуемая, и порой они удивляют как политиков, так и избирателей.

Более того, следует учитывать не только рейтинг Кличко, но и его антирейтинг, а он у него весьма высокий. Выборы мэра Киева – двухтуровые, а потому любой кандидат, который выйдет с Кличко во второй тур, вполне имеет шансы на победу.

До выборов ещё много времени, и пока мы не видим ни одной очевидной кампании конкурентов Кличко. А исход выборов будет зависеть от того, какую предвыборную кампанию проведет кандидат, какую кампанию проведет сам Кличко, какие силы поддержат того или иного кандидата… Соответственно, пока нет достаточных данных для того, чтобы можно было что-то прогнозировать.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

На данный момент позиции нынешнего мэра Киева Виталия Кличко выглядят весьма прочными. Среди всех потенциальных кандидатов у него самый высокий рейтинг, потому он выглядит главным претендентом на победу.

Однако победа Кличко не предопределена. Соцопросы говорят, что кандидат от Слуги народа будет обладать базовым электоратом, кто бы этим кандидатом ни был – как результат доверия персонально Зеленскому. Именно этим, на мой взгляд, обусловлена жёсткая борьба между представителями СН за то, чтобы стать кандидатом от политсилы.

Официально объявили о намерении участвовать в партийных праймериз Ткаченко, Дубинский, Качура и Тищенко. На мой взгляд, в случае Качуры и Дубинского речь идёт в большей мере о личном пиаре, потому что представить их выдвижение на должность городского головы весьма сложно: у Дубинского есть негативный бекграунд, а Качура просто еще не готов к такой должности и недостаточно узнаваем. А вот Тищенко – более серьезная фигура, несмотря на то, что замешан в многочисленных скандалах.

Так что самая жесткая борьба развернется между Кличко и кандидатом от Слуги народа. Однако в эту избирательную кампанию может вмешаться не один джокер. Мы ещё очень далеки от полного списка потенциальных кандидатов. Таким джокером может стать Виктор Ляшко, который упоминается в качестве потенциального участника. В таком выдвижении есть смысл: у него весьма позитивный бекграунд, с ним нет негативных политических ассоциаций. Потому не исключаю, что Офис президента задумается над этим вариантом.

Что касается Сергея Притулы, то он занял позицию, очень похожую на позицию Вакарчука перед президентскими выборами – то иду, то не иду, "пойду, если попросят". Очевидно, сам Притула не очень горит желанием выдвигать свою кандидатуру. Если бы хотел, он бы уже сейчас начал кампанию, и у него были бы неплохие шансы: у него есть определённый уровень поддержки, он узнаваем, положительные ассоциации тоже есть. Но, похоже, он не хочет – его туда просто пихают. Это чувствуется, и это расхолаживает электорат.

Кто-то из представителей "старых лиц" едва ли сможет стать сильным конкурентом Кличко на этих выборах. Они могут проявлять амбиции, но им придется довольствоваться горсоветом. Не исключено, что кто-то из них поучаствует в выборах, пройдет в Киевсовет и даже создаст свою фракцию. Таков предел их амбиций.