Блогерша di.rubens, которая выбирала между Россией и Украиной, попала в Миротворец

Украинская блогерша di.rubens (Тася), которая спровоцировала скандал видео на Майдане Независимости.
Таисия Игоревна Онацкая, которая записывает свои видео под ником di.rubens, попала в черный список сайта "Миротворец" после того, как появилось видео, на котором она выбирала между Украиной и Россией. Девушка выбрала Россию, чем вызвала грандиозный скандал.
Сначала она удалила свое видео, и скрыла свои страницы в соцсетях, но споры продолжались. Видео с блогершей опубликовал в соцсетях военный Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).
В свою очередь, блогерша обозвала его "позором украинской армии, мошенником и фальсификатором". Она пообещала подать на него в суд.
Кроме того, на сайте "Миротворец" появилось досье на di.rubens.
"Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины", – сказано в сообщении о ее деятельности.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".