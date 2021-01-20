Блогерша di.rubens, которая выбирала между Россией и Украиной, попала в Миротворец

di.rubens Таисия Онацкая / кадр из видео

Таисия Игоревна Онацкая, которая записывает свои видео под ником di.rubens, попала в черный список сайта "Миротворец" после того, как появилось видео, на котором она выбирала между Украиной и Россией. Девушка выбрала Россию, чем вызвала грандиозный скандал.

Сначала она удалила свое видео, и скрыла свои страницы в соцсетях, но споры продолжались. Видео с блогершей опубликовал в соцсетях военный Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

В свою очередь, блогерша обозвала его "позором украинской армии, мошенником и фальсификатором". Она пообещала подать на него в суд.

Кроме того, на сайте "Миротворец" появилось досье на di.rubens.

"Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины", – сказано в сообщении о ее деятельности.