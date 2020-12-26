Блогершу из РФ завернули на границе Украины: стала известна причина

В Украину не пустили блогершу из РФ / dpsu.gov.ua

В бориспольском аэропорту пограничники остановили и запретили въезд в Украину блогерше из РФ.

Женщина нарушала порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, рассказали в пресс-службе Государственной погранслужбы.

"Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданке РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - сказано в сообщении.

Нарушительницей оказалась блогерша из РФ. Иностранку пограничники не пропустили в Украину и на три года запретили ей въезд в страну.

"Сейчас россиянка ждет обратного рейса", - добавили в ГПСУ.

/ dpsu.gov.ua

Напомним, ранее российской блогерше Александре Митрошиной был запрещен въезд в Украину сроком на три года.

По ее словам, к ней на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел в отдельную комнату и поставил в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 2023 года.

Как известно, во время лекции Митрошиной в Киеве активисты движения Відсіч устроили скандал, задав блогерше вопрос "чей Крым?". Впослоедствии между активистами и сторонниками блогера возникла потасовка.