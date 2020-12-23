"Боевая традиция": в Житомире прапорщик заставил солдата есть тротиловую шашку

Тротиловая шашка / УНИАН

Прапорщика из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ признали виновным в издевательстве над солдатом срочной службы.

Соответствующий приговор вынес Житомирский районный суд. Как установило следствие, в марте нынешнего года обвиняемый, который занимал должность техника инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения в пределах военного городка в окрестностях села Перлявка (Житомирская область), решил провести инструктаж личному составу.

Во время занятия прапорщик позвал к себе группу военнослужащих срочной службы и рассказал им о военной традиции, согласно которой новобранцы обязаны попробовать тротиловую шашку на вкус.

После этого он вручил солдатам тротиловые шашки и заставил исполнить "традицию". Один из бойцов откусил кусок тротиловой шашки и проглотил его. Это и повлекло за собой острое отравление военнослужащего тринитротолуолом.

Свою вину прапорщик признал полностью. Житомирский районный суд, взяв во внимание то, что обвиняемый принимал участие в военных действиях в зоне ООС, а также ряд других смягчающих обстоятельств, обязал его выплатить штраф в 8,5 тысячи гривен, а также оплатить стационарное лечение призывника в Главном военно-клиническом госпитале Киева (ценой стоимостью около 26 тысячи гривен).

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