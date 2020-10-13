Боевики "ЛНР" ввели новые ограничение на въезд для украинцев

Луганские террористы отметились новым ограничивающим приказом.
В Луганске боевики из группировки "ЛНР" ввели новые и дополнительные ограничения на въезд украинцев через линию разграничения в районе контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская".
Об этом сообщает портал Cxid.info.
Теперь боевики не желают пропускать через КПВВ тех украинцев, кто не прописан на временно неподконтрольных Киеву районах Луганщины. А факт проживания в ОРЛО родственников таких людей больше не является поводом для пропуска.
Соответствующие изменения прописаны в "указе" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская".
Теперь основанием для пересечения КПВВ Станица Луганская в сторону временно неподконтрольной Киеву территории считаются исключительно:
- намерение обучаться на территории "ЛНР";
- необходимость постоянного ухода за близким родственником, проживающим на территории "ЛНР";
- необходимость погребения близкого родственника, родственника или близкого лица, проживавшего на территории "ЛНР".
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Война на Донбассе - что было ранее:
- Командование боевиков группировки "ЛНР" хочет с 2021 года отказаться от водоснабжения, которое Киев продолжает осуществлять на неподконтрольные отдельные районы Донбасса.
- До того сообщалось о внезапной смерти одного из самых известных боевиков "ЛНР" Алексея Павлова (кличка "Леший").