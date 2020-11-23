Богдан объяснил, почему Зеленский не сумел изменить Конституцию для Донбасса

Бывший руководитель ОП высказался по поводу того, почему президент Зеленский так и не сумел "протащить" изменения в Конституцию.
Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что у Владимира Зеленского были серьезные намерения внести изменения в Конституцию страны ‒ для того, чтобы прекратить военный конфликт на Донбассе. Однако руководитель Украины так и не решился совершить это.
Об этом бывший чиновник рассказал в интервью российской светской львице и телеведущей Ксении Собчак.
"Он бы хотел принять изменения в Конституцию, закончить войну и выйти национальным героем. Пусть бы даже в процессе его критиковали", - заявил Богдан.
На вопрос Собчак, почему Зеленский не добился желаемого, Богдан пояснил - "это невозможно" и призвал отыскать "другую Конструкцию".
Кроме того, экс-глава Офиса президента отметил - внесение в Конституцию особого статуса Донбасса с большой вероятностью вызовет массовые протесты в Украине и создать "нестабильность".
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Заявления Андрея Богдана – о чем сообщалось ранее:
- 4 ноября Андрей Богдан заявил о том, что Зеленского может ожидать незавидная участь.
- 9 сентября Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону: он допускает существование некоего документа из 13 пунктов, в которых содержатся обещания России, данные его преемником на посту руководителя Офиса президента Андреем Ермаком.
- По словам экс-руководителя ОП, операция по поимке наемников российской ЧВК Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Зеленского.
- Позже стало известно, что Андрея Богдана по факту интервью вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.