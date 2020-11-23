Богдан объяснил, почему Зеленский не сумел изменить Конституцию для Донбасса

Андрей Богдан / УНИАН

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что у Владимира Зеленского были серьезные намерения внести изменения в Конституцию страны ‒ для того, чтобы прекратить военный конфликт на Донбассе. Однако руководитель Украины так и не решился совершить это.

Об этом бывший чиновник рассказал в интервью российской светской львице и телеведущей Ксении Собчак.

"Он бы хотел принять изменения в Конституцию, закончить войну и выйти национальным героем. Пусть бы даже в процессе его критиковали", - заявил Богдан.

На вопрос Собчак, почему Зеленский не добился желаемого, Богдан пояснил - "это невозможно" и призвал отыскать "другую Конструкцию".

Кроме того, экс-глава Офиса президента отметил - внесение в Конституцию особого статуса Донбасса с большой вероятностью вызовет массовые протесты в Украине и создать "нестабильность".

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Заявления Андрея Богдана – о чем сообщалось ранее: