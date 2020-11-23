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Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине

23 ноября 2020, 12:07

Бывший глава Офиса президента уточнил, что всем хочется, что война на Донбассе закончилась победой – если не военной, то дипломатической.

Война на Донбассе - Богдан сообщил, кто и как жестко кинул Путина
Война на Донбассе - Богдан сообщил, кто и как "жестко кинул Путина" / Reuters

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал свое собственное заявление о том, как "жёстко кинули Путина".

В интервью Ксении Собчак, видео которого размещено в Youtube, он уточнял, что Путина "кинул" не нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Не на переговорах с Зеленским. А там были переговорные группы, которые поподписывали какие-то документы, они опубликованы в интернете – и потом дальше эти договоренности не были выполнены. Это были переговоры не лично Зеленского, а со стороны Украины и со стороны России", – рассказал он.

Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по ДонбассуОн также задался риторическим вопросом, что не стоит, наверно, в подобных условиях вообще брать на себя обязательства, если сторона не уверена, что сможет их выполнить. В том числе это касается и обязательств по Минским соглашениям, уточнил Богдан. Например, так и не было создано переговорной группы с представителями самопровозглашенных "Л/ДНР" – хотя согласие на это украинская сторона давала, заявил экс-чиновник.

"Людей, которые настроены агрессивно, и с той, и с другой стороны очень много. И у Владимира Александровича (Зеленского – ред.) очень сложная ситуация. С одной стороны, можно внутри страны раскачать… не войну, но нестабильность. С другой стороны, он искренне хочет – весь народ хочет – чтоб эта война закончилась", – пожаловался российской ведущей Богдан.

При этом он уточнил, что всем хочется, что война на Донбассе закончилась победой – если не военной, то дипломатической.

"А почему Россия не хочет сделать шаг назад? В чем проблема?" – поинтересовался он у Собчак.

После чего Богдан вежливо обратился к Путину. Он убежден, что если Путин отступит на Донбассе, то это будет "победой".

Заявления Андрея Богдана – о чем сообщалось ранее:

  • 4 ноября Андрей Богдан, экс-руководитель Офиса президента заявил о том, что президента Владимира Зеленского может ожидать незавидная участь.
  • 9 сентября Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону: он допускает существование некоего документа из 13 пунктов, в которых содержатся обещания России, данные его преемником на посту руководителя Офиса президента Андреем Ермаком.
  • По словам экс-руководителя ОП, операция по поимке наемников российской ЧВК Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Зеленского.
  • Позже стало известно, что Андрея Богдана по факту интервью вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Ксения Собчак война на Донбассе оккупация Донбасса Андрей Богдан новости Украины
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