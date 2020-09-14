Богдан рассказал, вернется ли в большую политику

Устроивший большой резонанс своим интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан рассказал о своих политических планах.
Экс-руководитель украинского Офиса президента Андрей Богдан заявил ‒ он готов к возвращению в политику в том случае, если такой запрос будет среди украинцев.
Об этом он заявил в эфире Громадського перед зданием ГБР в понедельник, 14 сентября.
"Вопрос в том, будет ли соответствующий общественный запрос. Если будет общественный запрос на такого политика, как я, то нравится мне или нет – я буду вынужден вернуться. Но на сегодняшний день мне очень комфортно в качестве адвоката и бизнесмена. Я продолжаю заниматься это прекрасной свободной работой, которая приносит удовольствие", ‒ заявил Богдан.
При этом он утверждает ‒ никогда не вернется работать в Офис президента Владимира Зеленского и не собирается оказывать ему помощь или предлагать сотрудничество.
"Но если будет запрос от Украины и украинцев, то я все свои знания, возможности и энергию брошу на то, чтобы наша страна развивалась и процветала", ‒ подытожил Богдан.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 9 сентября Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону ‒он допускает существование некоего документа из 13 пунктов, в которых содержатся обещания России, данные его преемником на посту руководителя Офиса президента Андреем Ермаком.
- Богдан также рассказал о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
- Кроме того, по словам экс-руководителя ОП, операция по поимке наемников российской ЧВК Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Зеленского.
- Позже стало известно, что Андрея Богдана по факту интервью вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.