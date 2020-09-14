Богдан рассказал, вернется ли в большую политику

Андрей Богдан / УНИАН

Экс-руководитель украинского Офиса президента Андрей Богдан заявил ‒ он готов к возвращению в политику в том случае, если такой запрос будет среди украинцев.

Об этом он заявил в эфире Громадського перед зданием ГБР в понедельник, 14 сентября.

"Вопрос в том, будет ли соответствующий общественный запрос. Если будет общественный запрос на такого политика, как я, то нравится мне или нет – я буду вынужден вернуться. Но на сегодняшний день мне очень комфортно в качестве адвоката и бизнесмена. Я продолжаю заниматься это прекрасной свободной работой, которая приносит удовольствие", ‒ заявил Богдан.

При этом он утверждает ‒ никогда не вернется работать в Офис президента Владимира Зеленского и не собирается оказывать ему помощь или предлагать сотрудничество.

"Но если будет запрос от Украины и украинцев, то я все свои знания, возможности и энергию брошу на то, чтобы наша страна развивалась и процветала", ‒ подытожил Богдан.

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