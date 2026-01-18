Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

Главное:
- Украина переходит на графики с 4,5-5 очередями
- Отключения могут длиться более 16 часов
В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии, при этом страна переходит на графики с 4,5-5 очередями вместо прежних более 4 очередями.
Как сообщил гендиректор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко, в столице сейчас ориентировочно 3 часа со светом и 10 часов без света, однако ситуация различается от района к району.
Он уточнил, что многие аварии возникают непосредственно в придомовых сетях, и в таких случаях необходимо обращаться в ЖЭК или ОСМД.
"Электрик проводит осмотр и делает выводы. Если проблема на доме — исправляет ее. Если проблема с сетями — ЖЭК/ОСМД подают заявку в сети", — отметил Коваленко.
В Днепре и области восстановительные работы проходят по графику, но в целом по стране изменилась ситуация в энергосистеме. Ранее более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, сейчас страна начинает жить по графикам с 4,5–5 очередями.
"Что это означает? Максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом сейчас неактуальны. График вероятных отключений — неактуальный. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов", — уточнил он.
По словам Коваленко, даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости, поскольку позволяет жителям ориентироваться и понимать, когда электроснабжение возобновится. Он подчеркнул, что длительные отключения не связаны с работой энергетиков, а являются следствием циничных атак России.
Украинцев предупредили о новых отключениях
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил, что похолодание существенно увеличит давление на энергосеть. Для предотвращения нештатных ситуаций может потребоваться более жёсткое балансирование системы, из-за чего не исключено расширение почасовых отключений. По его словам, это вынужденная мера для поддержания устойчивой работы энергосети, и он советует гражданам быть готовыми к корректировкам в графиках.
Ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в энергоснабжении. Графики отключений будут меняться в течение суток в зависимости от региона и уровня потребления.
Как писал Главред, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.
Yasno
YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.
По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.
