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"Даже не уровень стран третьего мира": в Сети показали ужасы больницы для Covid-19

30 апреля 2020, 21:08

Шокирующие условия ждут пациентов в столичном лечебном учреждении.

больница
Некоторые больницы в Украине шокируют внешним видом / Фото УНИАН

Снимки одной из палат киевской больницы №3, которые похожи на кадры из фильма ужасов, шокировали пользователей Сети устрашающим внешним видом.

"Ну, а самое печальное заключается в том, что она рассчитана на приём пациентов с Коронавирусом. Как бы печально это не звучало, но наша система здравоохранения находится даже не на уровне стран третьего мира", - подписал фото в Facebookпользователь Михаил Шнайдер.

Автор снимков добавил, что украинская медицина отстает даже от здравоохранения бедных стран Африки. По его словам, меру необходимо принимать немедленно, иначе чуть позже уже будет поздно.

/ Фото: Facebook/Михаил Шнайдер

Пользователи в комментариях бурно отреагировали на кадры апокалипсиса в больнице.

"Уверяю не займется! В нашей стране приходят к власти, чтобы обеспечить себе достойную жизнь заграницей!", "Все эти фото должны быть в рамочке "Я люблю Супрун. Порошенко". С сердечком такие...", "Каждая власть оставила свой след не только в медицине, но и в других отраслях, так что винить Зеленского просто несправедливо", "Это киевская, а что же говорить о сельских!", "Нет, наша власть не займется, у нее другие интересы!", "Доворовались до ручки, самим не стыдно, извините, забыла, они лечатся за границами!" - написала интернет-публика в комментариях.

Как ранее сообщалось, персонал 8-й больницы Оболонского района (неподалеку от площади Шевченко) вышел на бойкот. Медики отказываются работать в условиях коронавируса за 3-5 тысяч гривен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал пару советов по поводу того, как обремененным семьей украинцам выживать в условиях китайского коронавируса. По его словам, чтобы более-менее выживать в условиях карантина по причине пандемии коронавируса "16 тысяч семье из четырех человек хватит".

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