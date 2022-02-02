Больницы не справляются: при каких симптомах коронавируса нужно звонить в скорую

Коронавирус / коллаж Reuetrs

В Украине на фоне обострения ситуации с коронавирусом фиксируют увеличение обращений в "скорую" с просьбой предоставить медицинскую помощь.

Это вызывает значительную нагрузку и для медиков бригад "скорой", и для диспетчеров, принимающих звонки на линию "103", рассказали в Минздраве Украины на странице в Facebook .

В ведомстве связывают ситуацию с началом новой волны коронавируса в Украине. Так, количество обращений в "скорую" за сутки составило 45 тысяч. Бригады медиков осуществили почти 20 тысяч выездов, и было госпитализировано в больницу 5,3 тысячи пациентов.

Также в министерстве напомнили, что в начале пандемии в 2020 году в среднем насчитывалось около 24-25 тысяч обращений в "скорую", а исторический максимум был зафиксирован в октябре 2021-го, когда в течение суток было 55 тысяч звонков.

В связи с нагрузкой для медиков ведомство напоминает, в каких ситуациях следует вызывать "скорую" для пациентов с коронавирусом.

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Также в Минздраве обращают внимание, что в первую очередь стоит связаться со своим семейным врачом, с которым подписана декларация, так как именно он должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

При каких симптомах коронавируса нужно звонить в "скорую":

Боль в грудной клетке

Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности

Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%

Нарушение сознания

Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Отметим, что о состоянию на утро среды, 2 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 35 тысяч и 14 жителей страны (сутками ранее было 30 768 выявленных больных). В том числе заболели 4190 детей и 940 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4314 человек; летальных случаев - 204; выздоровели 9 894 человека