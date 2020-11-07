Больных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину

Пациентов с COVID-19 могут выписывать из больниц / УНИАН

Пациентов с COVID-19 могут выписывать из больниц, если заболевание уже не представляет угрозы их жизни.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, трансляция которого проходила в Facebook Минздрава.

По его словам, такие пациенты с COVID-19 будут продолжать лечения дома в условиях самоизоляции.

"Решение о выписке принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основании устойчивой тенденции к нормализации лабораторных показателей. Решение принимает непосредственно врач-специалист", - сказал Степанов.

По его словам, врач может принять решение о выписке пациента, если критический период течения болезни уже завершился и больному уже не нужно постоянно находиться под наблюдением врача.

"Если нет необходимости находиться в больнице, то есть нет никакой угрозы жизни и вы действительно можете продолжить лечение в амбулаторных условиях, находясь дома и принимая лекарства - это гораздо лучше, чем находиться в больнице", - отметил министр.

Он добавил, что в любом медучреждении есть "внутренняя больничная инфекция", поэтому больным лучше находиться дома.

"Также хочу отметить, что пациенты, у которых был подтвержден COVID-19, перестают быть распространителями инфекции, то есть уже не заражают другого человека, при следующих условиях: когда после 10 дней лечения сделали ПЦР-тест, и он отрицательный, или если нет клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10-го дня вашего заболевания. То есть проболели 10 дней и потом уже у вас нет никаких клинических признаков три дня, независимо от того, положительный у вас или отрицательный тест, делали вы его или нет, - вы уже не являетесь тем человеком, который может инфицировать", - пояснил Степанов.

Новость обновляется.