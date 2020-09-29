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Большинство украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия: свежий опрос

29 сентября 2020, 18:19

По сравнению с опросом, проведенным на подобную тему в феврале 2019 года, число украинцев, считающих Россию виновником войны на востоке Украины, увеличилось.

Война на Донбассе
Войну на Донбассе начала Россия, убеждены 60% украинцев / УНИАН

Большинство украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия. Как свидетельствует социологическое исследование, проведенное в августе Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, такой ответ дали 60,3% граждан Украины.

Результаты опроса опубликованы 29 сентября на сайте фонда.

В то же время 21,3% опрошенных украинцев убеждены, что "первыми войну начали украинское правительство и олигархи".

Не согласны с обоими вариантами ответа или не могут сказать 18,4% опрошенных.

По сравнению с опросом, проведенным на подобную тему в феврале 2019 года, число украинцев, считающих Россию виновником войны на востоке Украины, увеличилось на 12 процентных пунктов, с 48,5%.

Выросло за полтора года и число украинцев, считающих, что войну на Донбассе начали украинское правительство и олигархи, – с 16,6 до 21,3%.

Исследование проводилось с 14-го по 19 августа методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Мнение украинцев о ситуации на Донбасе – какие опросы проводились ранее:

  • Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.
  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.

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