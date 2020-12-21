Борт с телом Кернеса сегодня прибудет в Харьков

Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите / УНИАН

В понедельник, 21 декабря, в Харьков прибудет борт с телом Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря в Германии, где находился на лечении.

Похороны скончавшегося мэра Харькова запланированы на среду, 23 декабря, передает издание Status Quo.

Отпевание Кернеса состоится Благовещенском соборе. Затем ориентировочно с 9.00 до 13.00 в театре оперы и балета пройдет церемония прощания.

Похоронят Кернеса на Аллее выдающихся харьковчан на 2-м городском кладбище.

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