Борт с телом Кернеса сегодня прибудет в Харьков

Похороны скончавшегося мэра города запланированы на среду, 23 декабря.
В понедельник, 21 декабря, в Харьков прибудет борт с телом Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря в Германии, где находился на лечении.
Похороны скончавшегося мэра Харькова запланированы на среду, 23 декабря, передает издание Status Quo.
Отпевание Кернеса состоится Благовещенском соборе. Затем ориентировочно с 9.00 до 13.00 в театре оперы и балета пройдет церемония прощания.
Похоронят Кернеса на Аллее выдающихся харьковчан на 2-м городском кладбище.
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Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. В последнее время харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у мэра отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что похороны Геннадия Кернеса состоятся либо в понедельник, 21 декабря, или во вторник, 22 декабря.
- В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
- По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.
Автор: Анна Багрий