Босния готова вернуть Украине скандальную икону из Луганска: названо условие

Украина потребовала вернуть икону из оккупированного Луганска / СРНА

Босния и Герцеговина готова вернуть Украине старинную икону из оккупированного Луганска, которая ранее была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Однако для того, чтобы это произошло, есть одно условие. Об этом заявил сербский лидер Боснии Милорад Додик, передает n1info.com.

Додик упомянул об иконе в контексте необходимости судебной реформы стране. Мол, люди будут рады, если некоторые должностные лица Республики Сербской получат "несколько лет тюремного заключения".

"Пример тому - икона, о которой постоянно говорят, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации полицейских органов Боснии, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, о том, что Интерпол не располагает данными о поисках иконы", - заявил Додик.

Он также добавил, что не получил от Украины ответа о поисках иконы.

"Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встречался с министром Лавровым, я соглашусь передать ее", - заявил Додик.

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Украинская икона для Лаврова - о чем сообщалось ранее: