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Босния готова вернуть Украине скандальную икону из Луганска: названо условие

15 января 2021, 11:47
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Милорад Додик потребовал от Киева доказательств, что икону в Украине действительно искали.

Икона для Лаврова
Украина потребовала вернуть икону из оккупированного Луганска / СРНА

Босния и Герцеговина готова вернуть Украине старинную икону из оккупированного Луганска, которая ранее была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Однако для того, чтобы это произошло, есть одно условие. Об этом заявил сербский лидер Боснии Милорад Додик, передает n1info.com.

Додик упомянул об иконе в контексте необходимости судебной реформы стране. Мол, люди будут рады, если некоторые должностные лица Республики Сербской получат "несколько лет тюремного заключения".

"Пример тому - икона, о которой постоянно говорят, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации полицейских органов Боснии, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, о том, что Интерпол не располагает данными о поисках иконы", - заявил Додик.

Он также добавил, что не получил от Украины ответа о поисках иконы.

"Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встречался с министром Лавровым, я соглашусь передать ее", - заявил Додик.

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Украинская икона для Лаврова - о чем сообщалось ранее:

  • В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Подарок вручил сербский представитель Милорад Додик.
  • Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в МИД страны ноту с просьбой предоставить информацию о старинной украинской иконе и выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.
  • Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
  • В Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.
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