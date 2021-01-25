"Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами

Глава политической партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко показалась в Верховной Раде в новом имидже.
Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, которая недавно отпраздновала 60-летние, после новогодних праздников и локдауна явилась в Верховную Раду в новом образе.
Юлия Тимошенко, которая последнее время ходила с гладко уложенными волосами, и в очках с роговой оправой, кардинально изменилась в 2021 году.
Как видно на фото из зала Верховной Рады, Юлия Владимировна удлинила свои волосы, и уложила их волнистыми локонами, заколов на затылке. Новая прическа Тимошенко с довольно высоким начесом, а локоны сзади заплетены в витиеватый узор.
Она отказалась от очков, и примерила черные серги-висюльки, в тон платью черно-белого цвета с яркой полосой.
В Сети уже начали обсуждать новый стиль Юлии Владимировны, после того, как появились фото с разных ракурсов.
"Пахарашєла клєопатра"
"Не буде баба дівкою Це щось страшне",
"Їй дуже гарно без окуляр, реально...",
"Бджоли покусали, чи ботекс неякісний",
"просто возраст",
"Та нормальний вік у неї, просто перебрала з чимось, як завжди",
"операцію робила... тому і не було ніде",
"Воітельниця Юля вийшла на работу!",
"Ото вже мабуть ботокса занадто...
Підпортився еталон стилю"
"Якесь гадюче гніздо на голові.",
"Хоспаді я думала вона баба з інтелектом , а нє пАказалось",
Напомним, Леди Гага снялась в образе "Юлии Тимошенко" к инаугурации Байдена