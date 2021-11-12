"Боялась, потому что беременна": украинка жалеет, что не вакцинировалась от коронавируса

Больная коронавирусом беременная женщина борется за жизнь/ скриншот с видео

Во Львовской больнице скорой помощи за сутки из-за коронавируса умерли 23-летняя беременная и 29-летний парень. В реанимации сейчас находится 34-летняя беременная женщина, которая не может дышать без кислородной маски.



Умершие молодые люди были не вакцинированы, не имели сопутствующих патологий, однако поздно обратились за медицинской помощью. Во время вскрытия медики увидели, что от лёгких усопших почти ничего не осталось, пишет "ТСН".

Занимались самолечением, сопутствующих болезней не было

"Беременная долго болела дома, имела высокую температуру, принимала парацетамол, обращалась к семейному врачу, но состояние очень быстро ухудшалось и госпитализировали ее уже в тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью", — рассказала заведующая реанимационным отделением больницы Наталия Матолинец.

Читайте такжеОставила записку: в Бердянске роженица с Covid-19 выбросилась из окнаВ этой же больнице скончался 29-летний мужчина. Медики спасали его месяц. По словам врачей, мужчина также занимался самолечением.

За жизнь борется 34-летняя беременная женщина

В настоящее время во Львове в COVID-реанимации лечится 34-летняя беременная женщина. Больная постоянно кашляет и находится под кислородной маской. Женщина говорит, что она на 18 неделе беременности. Сейчас признается, что лучше было вакцинироваться.

"Я не вакцинирована, я боялась, потому что беременна, но нужно было все же привиться", — говорит женщина.

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Медики же отмечают, что вакцинированные пациенты значительно легче болеют COVID-19. Также призывают больных сразу обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

Ранее мы рассказывали, что в Хмельницкой инфекционной больнице впервые зафиксировали смерть беременной женщины от осложнений COVID-19. Без мамы остались 11 детей.

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