"Бойня - наезжал раз за разом": стали известны жуткие детали ДТП с пьяным майором

Стали известны жуткие детали ДТП с пьяным майором / УНИАН

Николай Гуй, отец пострадавшей накануне в аварии в Киеве курсантки, на которую наехал пьяный майор ВСУ Владимир Холодный во дворе военной части, рассказал жуткие подробности ДТП.

Об этом сообщает портал Сегодня.

Гуй говорит, что майор не просто въехал в девушек. Холодный находился за рулем в абсолютно неадекватном состоянии из-за алкоголя и раз за разом наезжал на девушек.

"Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня", ‒ рассказал отец пострадавшей.

Гуй также рассказал, что дочь перенесла еще одну операцию. Ее психологическое состояние оценивается как удовлетворительное.

Мать еще одной пострадавшей, Людмила, говорит ‒ ее дочь в тяжелом состоянии. Девушке ампутировали левую ногу, но она продолжает психологически держаться. К ней приходит много знакомых и людей, чтобы подбодрить и проведать.

Напомним, жуткая авария произошла в Киеве на улице Зоологическая на территории воинской части 25 августа 2020 года. Майор ВСУ Владимир Холодный совершил наезд на трех курсанток, которые стояли у административного здания по улице Зоологическая (Шевченковский район Киева). Двум пострадавшим пришлось ампутировать по одной ноге.