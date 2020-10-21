Бросили "коктейль Молотова": под Одессой сожгли редакцию интернет-издания

В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели / Фото nsju.org

В ночь на 21 октября в Овидиополе Одесской области неизвестные бросили "коктейль Молотова" в помещение редакции местного интернет-издания Альтернатива. В результате пожара офис получил значительные повреждения.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора Альтернативы Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений", - говорится в сообщении.

Сам Варшанидзе со ссылкой на слова очевидцев сообщил, что двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.

В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.

Фото nsju.org

Фото nsju.org

На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине. Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в этот избирательный время", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В союзе журналистов также добавили, что в августе 2017 году на Варшанидзе уже было совершено нападение с битами, после которого журналист попал в реанимацию.

Напомним: