Перестрелка в Броварах: эксперт назвал причину

Перестрелка в Броварах – результат дерегуляции транспорта, полагает эксперт / Скриншот с kv.npu.gov.ua

Глава Ассоциации Автоперевозчики Киевщины Алексей Павленко заявил, что перестрелка в Броварах Киевской области является результатом дерегуляции, которая была проведена в Мининфраструктуры еще под руководством Владимира Омеляна.

Еще тогда прогнозировалось, что любое отстранение государства от регулирования транспорта приведет к тому, что регуляцию кто-то возьмет в свои руки, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, сейчас регуляция оказалась в руках криминалитета и, как следствие, – разборки, стрельба и сожженные автобусы.

"То, что произошло (в Броварах – Ред.) – это результат дерегуляции, которая была проведена в Мининфраструктуры еще под руководством Владимира Омеляна…", – заявил собеседник.

Павленко добавил, что периодически подобные ситуации происходят в большинстве районов Киевской области, и легальные перевозчики не выясняют отношения между собой – наверняка, это результат недобросовестной конкуренции.

"Главная причина такой ситуации – деньги, они всегда были основанием для войн и раздора. И, если говорить о пригородных пассажирских перевозках, где пассажиропоток более рентабельный, то, разумеется, здесь и далее подобные инциденты будут повторяться", – сказал эксперт.

Читайте также"Деньги и постоянные конфликты": очевидец перестрелки в Броварах рассказал о подоплеке разборкиСобеседник подчеркнул, что, если был проведен конкурс, и выиграл конкретный перевозчик, то он и должен работать на маршруте, поскольку он получил законное право, но те нелегальные перевозчики, которые работают на маршрутах, уже почувствовали вкус денег и безнаказанности, потому искоренить их очень сложно.

"Потому государству надо защищать официальных перевозчиков, которые вкладывают свои инвестиции в эту работу. И инвестиции немалые, так как цена только одного автобуса на конкурсе – 2 200 000 гривен. Логично, что, вложив большие деньги, люди вынуждены защищать свой бизнес…", – заявил Павленко.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошли массовые столкновения и стрельба.

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что были криминальные разборки между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутками. Позже чиновник добавил, что после разборок установлен и задержан 21 человек.

На перестрелку в Броварах отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что участники и заказчики перестрелки должны быть наказаны.