"Будет хуже": Комаровский предупредил о пугающем количестве заражений коронавирусом

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В ближайшее время в Украине будет реальное обострение эпидемии коронавируса. Заявил известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

В интервью Немецкой волне он сказал, что причиной является похолодание, в результате которого люди будут меньше бывать на воздухе и будут больше времени проводить в помещениях, где выше риски заражения.

"Поэтому сейчас, скорее всего, будет резкий подъем, который продлится около 2-3 недель. Потом будет плато, потом должно стать легче", - прогнозирует медик.

Он говорит, что нередко в больницах врачи уже вслух говорят о том, что отказываются брать в реанимацию людей старше 60 лет, потому что там полно тех, кому 30-40 лет.

"У кого больше шансов выжить, того и спасать будут", - добавил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.