"Будет катастрофа": появилась петиция к Зеленскому об отмене карантина

Владимир Зеленский / УНИАН

На официальном веб-портале президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием отменить коронавирусный карантин выходного дня.

Екатерина Егорова, автор петиции, утверждает, что введение карантина в такой формой не повлияет на скорость распространения COVID-19 в стране, но точно будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.

"Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", ‒ написала Егорова.

В целом петиция выдержана в крайне эмоциональном духе.

"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативы введения карантина выходного дня и требуют:

а) не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!

б) Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", ‒ говорится в тексте.

На момент написания новости петиция набрала 10393 подписей из 25 тысяч необходимых.

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