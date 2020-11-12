"Будет катастрофа": появилась петиция к Зеленскому об отмене карантина

Петиция набирает голоса украинцев с огромной скоростью.
На официальном веб-портале президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с требованием отменить коронавирусный карантин выходного дня.
Екатерина Егорова, автор петиции, утверждает, что введение карантина в такой формой не повлияет на скорость распространения COVID-19 в стране, но точно будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.
"Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", ‒ написала Егорова.
В целом петиция выдержана в крайне эмоциональном духе.
"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативы введения карантина выходного дня и требуют:
а) не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!
б) Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", ‒ говорится в тексте.
На момент написания новости петиция набрала 10393 подписей из 25 тысяч необходимых.
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Карантин выходного дня - что было ранее:
- 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня – карантин причем общенациональный.
- С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
- Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендовал полностью закрывать на выходные.
- СМИ пишут, что в Украине продлят карантин выходного дня до Нового года. Решение о продлении карантина выходного дня уже принято, однако пока официально не оформлено.