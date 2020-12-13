"Будет катастрофа": Степанов назвал серьезную проблему в системе здравоохранении

Степанов заявил о катастрофе в системе здравоохранении / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что системе здравоохранения в Украине грозит коллапс, поскольку многих украинских медиков переманивают в страны Европы и обещают более высокую зарплату.

"Польша – это первая страна. То же самое сделают все европейские страны. Врач – это высокоинтеллектуальная специальность, чтобы ее получить, учатся до 10 лет. Решить эту проблему за один год внутренними ресурсами страны невозможно. Этих врачей, медсестер нужно где-то взять. Где их взять? Вот рядом находится страна, в которой люди вдруг в здравом уме, но решили, что у врача зарплата может быть самая низкая в стране, еще и во время пандемии", - сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.

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По словам Степанова, коронавирус сейчас мешает медикам уехать за границу.

"Поэтому, как только снимут карантинные ограничения в Европе с точки зрения передвижения, думаю, одним из самых серьезных бизнесов в 2021 году станут рекрутинговые агентства, которые будут помогать устроится медицинским работникам. Это будет катастрофа в полном смысле этого слова. Многие считают, что я страх нагоняю, но я говорю реально то, что нас ожидает, если мы не одумаемся", - отметил Степанов.

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