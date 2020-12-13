"Будет катастрофа": Степанов назвал серьезную проблему в системе здравоохранении

Глава Минздрава рассказал о важной проблеме с врачами в Украине.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что системе здравоохранения в Украине грозит коллапс, поскольку многих украинских медиков переманивают в страны Европы и обещают более высокую зарплату.
"Польша – это первая страна. То же самое сделают все европейские страны. Врач – это высокоинтеллектуальная специальность, чтобы ее получить, учатся до 10 лет. Решить эту проблему за один год внутренними ресурсами страны невозможно. Этих врачей, медсестер нужно где-то взять. Где их взять? Вот рядом находится страна, в которой люди вдруг в здравом уме, но решили, что у врача зарплата может быть самая низкая в стране, еще и во время пандемии", - сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.
Читайте такжеУкраину захлестнет еще одна болезнь: Степанов предупредил о новой опасности
По словам Степанова, коронавирус сейчас мешает медикам уехать за границу.
"Поэтому, как только снимут карантинные ограничения в Европе с точки зрения передвижения, думаю, одним из самых серьезных бизнесов в 2021 году станут рекрутинговые агентства, которые будут помогать устроится медицинским работникам. Это будет катастрофа в полном смысле этого слова. Многие считают, что я страх нагоняю, но я говорю реально то, что нас ожидает, если мы не одумаемся", - отметил Степанов.
Зарплаты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
- В Кабмине заявили, что часть денег, выделенных на зарплаты медикам, были потрачены на закупку медтехники и оборудования в больницы.
- Кабинет министров Украины рассчитывает увеличить среднюю зарплату в Украине до 15 тысяч гривен до 2022 года.
- Украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%.