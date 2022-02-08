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Будет ли обязательной бустерная доза вакцины от коронавируса: ответ Минздрава

8 февраля 2022, 22:28

Вакцинация от COVID является добровольной за исключением ограниченного перечня профессий.

вакцинация
Будет ли обязательной бустерная вакцина / УНИАН

По состоянию на сегодняшний день Минздрав не не рассматривает обязательность бустерной вакцинации от COVID-19. Но такая вакцинация укрепляет защиту от коронавируса, в том числе от штамма Омикрон.

По словам главного санврача Игоря Кузина в эфире Суспільного, что вакцинация от COVID является добровольной за исключением ограниченного перечня профессий.

"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от Омикрона и тяжелого течения болезни", - добавил Кузин.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новый симптом коронавируса у привитых людей. Речь идет о чихании – это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

Также ученые объяснили, какие два симптома указывают на заражение Омикроном. Есть два симптома, которые легко спутать с простудой – усталость и головная боль. Если вы подозреваете, что у вас может быть коронавирус, и у вас есть эти симптомы – лучше провериться на Омикрон.

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