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Будут большие скидки: в Украине резко подешевеет одна категория продуктов

Руслана Заклинская
5 июня 2026, 21:17
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В Ассоциации производителей молока прогнозируют заметное подешевение популярных продуктов.
Будут большие скидки: в Украине резко подешевеет одна категория продуктов
В Украине подешевеет одна категория продуктов / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

  • Летом в Украине могут подешеветь масло и сметана
  • На рынке накапливаются излишки, что давит на цены
  • Больше всего акций ожидается на жирные молочные продукты

Летом украинские супермаркеты могут активнее снижать цены на сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты. Причиной станет сезонное сокращение спроса на молочную продукцию и накопление запасов на рынке. Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Сезонно потребление молочных продуктов в летний период всегда снижается. За исключением белых сыров – сейчас салаты с сыром и зеленью стали очень популярными, поэтому этот продукт едят больше. А в целом, да, молочные продукты летом едят меньше", – пояснила эксперт.

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По словам эксперта, в теплое время года потребители традиционно больше покупают свежие овощи, фрукты и сезонную продукцию, поэтому спрос на большинство молочных продуктов снижается. Исключением остаются белые сыры, которые активно используют для летних салатов с зеленью и овощами. Зато потребление других молочных продуктов в этот период обычно сокращается.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты могут подешеветь

Больше всего акций и скидок ожидается на сливочное масло и сметану. Торговые сети могут прибегнуть к специальным предложениям, чтобы поддержать уровень продаж и не допустить накопления излишков продукции. По прогнозу Жупинас, уже в июне покупатели могут увидеть значительное количество акций именно на жирные молочные продукты.

"Поэтому, опять же, масло будут производить еще больше, и еще больше его будет накапливаться на складах. Цены на него могут еще больше снизиться. Напомним: не столько в мае, сколько в апреле у нас было очень много акций в супермаркетах, связанных именно со сливочным маслом", — напомнила эксперт.

Дополнительное давление на цены создает ситуация на международном рынке. Европейские производители традиционно экспортируют значительные объемы молочной продукции в страны Персидского залива. Однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке часть продукции остается на складах, что приводит к росту запасов.

"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы удержать реализацию", — спрогнозировала Жупинас.

Что будет с ценами на продукты в июне — прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что в июне формирование цен на продукты будет зависеть сразу от нескольких ключевых факторов — поступления нового урожая, стоимости топлива, логистики и уровня потребительского спроса.

Эксперт ожидает, что поступление овощей нового урожая на рынок может частично сдержать рост цен или даже привести к удешевлению отдельных продуктов. В целом, по его оценке, ценовая ситуация в июне будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также возможного сезонного всплеска спроса на отдельные товары.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начали дешеветь тепличные огурцы из-за сезонного увеличения предложения от местных производителей. Сейчас овощи продают по 35–65 грн за килограмм, что в среднем на 17% дешевле, чем неделю назад.

Также продолжает дорожать лук. По данным Минфина, в начале июня средняя цена репчатого лука выросла с 12,34 грн/кг в мае до 14,93 грн/кг, а синего — с 31,55 грн/кг до 46,99 грн/кг.

Кроме того, дешевеет капуста нового урожая из-за сезонного увеличения предложения и активного сбора урожая после стабилизации погоды. Сейчас капусту продают по 11–18 грн/кг, что примерно на 22% меньше, чем неделю назад.

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О личности: Елена Жупинас

Елена Жупинас — заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Украины. Специалист работает в сфере молочной отрасли и аграрного рынка, занимается аналитикой производства, потребления и ценовых тенденций на рынке молочной продукции. Регулярно комментирует для СМИ ситуацию в молочном секторе, в частности вопросы спроса, экспорта и сезонных колебаний цен.

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