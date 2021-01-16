Бунт под Киевом: местные жители перекрыли дорогу

Возможно, люди бунтовали из-за повышения тарифов, узнали журналисты.
В городе Борисполь (находится под Киевом) местные жители устроили бунт – решили мешать движению транспорта.
Люди перекрыли дорогу, сообщил Telegram-канал Киев Оперативный и опубликовал видео с места происшествия.
На ролике видно, что люди постоянно ходят по пешеходному переходу, и из-за этого транспорт не может двигаться.
По предварительным сведениям, жители Борисполя таким образом выразили свое недовольство ростом тарифов.
Повышение тарифов в Украине 2021 и протесты
- В начале 2021 года в Украине возросли тарифы на газ для населения, стоимость распределения голубого топлива и отменены ряд льгот на электроэнергию.
- Из-за роста тарифов в ряде областных центров вспыхнули тарифные протесты, в частности во Львове, в Житомире, в Полтаве, в Одессе и в Черкассах.
- Позже президент Владимир Зеленский поручил разобраться с тарифами.
- Потом глава государства заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – придется платить на треть меньше.
Автор: Екатерина Присяжнюк