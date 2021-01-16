Бунт под Киевом: местные жители перекрыли дорогу

В Борисполе бунтовали местные жители / Скриншот

В городе Борисполь (находится под Киевом) местные жители устроили бунт – решили мешать движению транспорта.

Люди перекрыли дорогу, сообщил Telegram-канал Киев Оперативный и опубликовал видео с места происшествия.

На ролике видно, что люди постоянно ходят по пешеходному переходу, и из-за этого транспорт не может двигаться.

По предварительным сведениям, жители Борисполя таким образом выразили свое недовольство ростом тарифов.

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