УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров

14 ноября 2020, 19:27

Демарш отдельных руководителей городов глава государства связывает со вторым туром местных выборов.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что карантин выходного дня является шансом избежать полного локдауна в стране.

"Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс - мы должны им воспользоваться. Фактически речь идет о 6 нерабочих днях", - сказал он в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на порта YouTube.

Зеленский отметил, что отдельные сферы бизнеса действительно понесут потери, и правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.

По его словам, отдельные программы уже действуют, но этого недостаточно, и правительство должно ежедневно думать о том, как помочь малому и среднему бизнесу продержаться в этот период, не закрываться и не увольнять людей.

Президент указал, что по поводу карантина выходного дня есть много дискуссий, хотя по его личному мнению всё достаточно очевидно.

"Это можно поддерживать или не поддерживать, но нельзя не понимать, почему именно такое решение было принято", - сказал он.

Он также прокомментировал решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня. Эти действия руководителей городов глава государства связывает со вторым туром местных выборов.

По словам Зеленского, идя на такие решения, мэры городов думают о количестве голосов во втором туре, а не об уровне заболеваемости коронавирусом.

Читайте такжеСрыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ"В некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизни украинцев", - отметил он.

Как пояснил глава государства, соблюдение карантинных ограничений поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и будем отмечать это концертами, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проигрывает вся страна", - подчеркнул Зеленский.

Карантин выходного дня:

  • 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
  • В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
  • Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
  • В Украине 13 ноября было зарегистрировано 12 тысяч 524 новых случая COVID-19, что стало очередным антирекордом. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 525 тысяч 176 человек, умерли - 9 тысяч 508.
Владимир Зеленский коронавирус в Украине карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшиеВ Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшие Теща Порошенко умерлаТеща Порошенко умерла Последний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантинаПоследний шаг перед локдауном: Рубан раскрыл сценарий карантина Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19 COVID-19 убьет десятки тысяч украинцев до конца года: озвучен тревожный прогнозCOVID-19 убьет десятки тысяч украинцев до конца года: озвучен тревожный прогноз
Следующий материал

Последние новости

19:47
Гороскоп на 15 ноября для всех: удачливость и провальный шопинг
19:39
Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном
19:27
Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров Видео
19:21
В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе
18:45
Зеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки Видео
Реклама
18:41
В Крыму назвали воровство причиной отсутствия воды
18:35
Лукашенко высказался о передаче власти в Беларуси своему сыну Видео
18:23
Распад России и фактор Азербайджана: у Зеленского оценили итоги войны в Карабахе Видео
18:10
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна Видео
18:08
В РФ телеведущий в коме находится в реанимации из-за коронавируса
18:03
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
17:57
"Завали хавальник, баран, не пи*ди": Милевский влип в новый скандал
17:36
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и личные драмы Видео досье
17:35
В Украине начали эффективно лечить Covid-19 отечественным препаратом Видео
17:29
Срыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ Видео
17:12
"Покушение на Пашиняна": в Армении задержан лидер партии-врага власти Видео
16:59
"Не стоит бояться говорить правду": стало известно, как Джигарханян отзывался об Украине
16:54
Без локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19 Видео
16:28
В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства
16:02
Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе Видео
Реклама
16:00
Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина Видео
15:47
Из-за двух факторов коронавирус у человека становится тяжелее – Ляшко Видео
15:39
Путин похвастался, что за российской вакциной от COVID-19 выстроилась очередь Видео
15:27
Кровавое ДТП в Киеве: суд решил судьбу протаранившего остановку таксиста Видео
15:25
Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020: фото Фото
14:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
14:51
Кастетом в глаз: стала известна причина дикой драки известных бойцов ММА Видео
14:37
Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики Видео
14:28
Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом Видео
14:13
Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина Видео
14:07
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
13:46
План Украины по Донбассу: у Зеленского сделали заявление о реакции Германии и Франции Видео
13:05
На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг Видео
12:54
В Крыму обвинили Киев в разжигании напряженности вокруг полуострова Видео
12:39
В Минздраве сделали неутешительный прогноз о жестком карантине в Украине Видео
12:25
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
12:05
"Удар по культуре РФ": Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна Видео
12:02
Трамп после выборов президента США стал полностью седым Видео
11:46
Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина Видео
11:17
"Он понимал, что уходит": друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях Видео
Реклама
10:46
Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса Видео
10:31
СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном Видео
10:14
Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Видео
10:11
Украинцев злит не карантин, а двойные стандарты мнение
10:05
В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото Фото Видео
09:50
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
09:35
Названа причина смерти Армена Джигарханяна Видео
09:02
"Мы в шоке": в Крыму вспыхнул пожар на территории старинного монастыря
09:01
Коронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки Видео
08:35
Америка чихает, а потому мир будет трясти мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять