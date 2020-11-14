Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что карантин выходного дня является шансом избежать полного локдауна в стране.

"Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс - мы должны им воспользоваться. Фактически речь идет о 6 нерабочих днях", - сказал он в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на порта YouTube.

Зеленский отметил, что отдельные сферы бизнеса действительно понесут потери, и правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.

По его словам, отдельные программы уже действуют, но этого недостаточно, и правительство должно ежедневно думать о том, как помочь малому и среднему бизнесу продержаться в этот период, не закрываться и не увольнять людей.

Президент указал, что по поводу карантина выходного дня есть много дискуссий, хотя по его личному мнению всё достаточно очевидно.

"Это можно поддерживать или не поддерживать, но нельзя не понимать, почему именно такое решение было принято", - сказал он.

Он также прокомментировал решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня. Эти действия руководителей городов глава государства связывает со вторым туром местных выборов.

По словам Зеленского, идя на такие решения, мэры городов думают о количестве голосов во втором туре, а не об уровне заболеваемости коронавирусом.

Читайте такжеСрыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ"В некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизни украинцев", - отметил он.

Как пояснил глава государства, соблюдение карантинных ограничений поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и будем отмечать это концертами, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проигрывает вся страна", - подчеркнул Зеленский.

Карантин выходного дня: