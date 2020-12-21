Буславец решила уволиться с поста замминистра энергетики

Ольга Буславец / УНИАН

Бывшая врио главы Минэнерго Ольга Буславец написала заявление об увольнении с поста первого замминистра энергетики.

Соответствующий пост и снимок документа Буславец опубликовала на свой странице в социальной сети Facebook. "Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет", — написала чиновница.

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