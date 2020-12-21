Буславец решила уволиться с поста замминистра энергетики

Фотокопию своего заявления об отставке опубликовала в Сети сама Ольга Буславец.
Бывшая врио главы Минэнерго Ольга Буславец написала заявление об увольнении с поста первого замминистра энергетики.
Соответствующий пост и снимок документа Буславец опубликовала на свой странице в социальной сети Facebook. "Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет", — написала чиновница.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 20 ноября Буславец освободили от временного исполнения обязанностей министра энергетики. Однако она осталась в ведомстве на должности первого заместителя министра.
- Со ссылкой на источники на энергорынке сообщалось, что решение об увольнении Буславец было принято в Офисе президента. Причиной увольнения якобы стали проблемы накопившиеся на рынке электроэнергии.
- 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить новым министром энергетики и вице-премьером бывшего топ-менеджера Нафтогаза Юрия Витренко.
Автор: Дмитрий Видоменко