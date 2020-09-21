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Бутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцев

21 сентября 2020, 12:17

Журналист считает, что глава Офиса президента пытается уйти от ответственности.

Ермак
Бутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцев / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак не сможет уйти от ответственности за провал операции с вагнеровцами, заявил журналист Юрий Бутусов.

Об этом Бутусов рассказал в комментарии Главреду.

По его словам, власть зашла в тупик.

"Власть просто зашла в тупик – сейчас их "приперли" целым рядом судебных процессов, в частности, открыто дело против Андрея Ермака. Он понимает, что уйти от ответственности за провал операции с "вагнеровцами" не получится и не получится его просто замолчать, как он пытался делать в течение месяца – отвечать придется и поэтому они начали выстраивать линию защиты. Публичных дискуссий нет", - рассказал Бутусов.

Он отметил, что нужно опровергнуть то, что произошло.

"Вместо этого мы слышим политические заявления о создании центра противодействия пропаганды. Но пусть сначала попытаются опровергнуть то, что произошло", - подчеркнул Бутусов.

Он также обратил внимание на то, что сегодня опубликована новая порция материалов по делу вагнеровцев.

"Сегодня опубликована новая порция материалов по делу, до этого были опубликованы билеты этих террористов на самолет, очевидно сотрудничество с турками. То есть это все попытка скрыться от ответственности, так как человек понимает, что это дело его рано или поздно догонит", - сказал Бутусов.

Скандал с вагнеровцами в Украине – о чем говорилось ранее:

  • 9 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону о существовании неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России. Кроме того, он сказал, что операция по поимке наемников российской частной военной компании Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.
  • Позже стало известно, что Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
  • 14 сентября в Государственном бюро расследований заявили, что во время допроса бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не предоставил подтверждений или доказательств возможных противоправных действий украинских должностных лиц в пользу другого государства.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси – о чем нужно знать:

  • 7 сентября заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что выдача официальным Минском России боевиков ЧВК Вагнера, участвовавших в российско-украинском конфликте на Донбассе, не отразится на стремлении Киева привлечь их к ответственности. Боевиков будут заочно судить в Украине и могут применить против них ряд международных механизмов.
  • 14 августа Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера.
  • 14 августа стало известно, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не смогла отправиться в Беларусь на переговоры об экстрадиции наемников частной военной компании Вагнера по причине отсутствия официального приглашения со стороны белорусских коллег.
  • 5 августа президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что подозреваемые в осуществлении террористической деятельности на территории Украины боевики ЧВК Вагнера могут быть выданы Киеву с целью привлечения их к уголовной ответственности.
  • 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.

Юрий Бутусов Андрей Ермак новости Украины ЧВК Вагнера
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