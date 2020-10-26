Был Люцифер - стал Джек: в Минюсте рассказали о самых диких сменах имен в стране

В Минюсте рассказали о самых диких сменах имен в стране / УНИАН

В Украине с начала января нынешнего года граждане сменили имя 8 743 раза.

Именно такую статистику озвучили сотрудники пресс-службы Министерства юстиции. По их словам, имена меняли чаще женщины, нежели мужчины (5866 и 2839 соответственно). Кроме того, на смену имени решаются граждане абсолютно различных возрастов.

"Как показывает практика, чаще почти в два раза это делают женщины. При этом в перечне не учтены те, кто сменил фамилию при государственной регистрации брака", ‒ говорится в сообщении Минюста.

Ольга Онищук, заместитель министра юстиции Дениса Малюськи по государственной регистрации, заявила, что чаще всего украинцы меняли имена в 2016 году – соответствующих актовых записей было составлено 22 365.

Кроме того, в Минюсте составили список самых любимых примеров смены имен гражданами Украины:

Джоя - стала Беллой

Елизавета - стала Климентиной

Аурел - стал Александром

Людмила - стала Каей

Анна - стала Олианной / Анабеллой

Владимир - стал Вальдемаром

Иван - стал Йонасом

Дррааоллдлисс - стала Анной

Мария - стала Деррикой

Люцифер - стал Джеком

Андрей - стал Владием

Евгений - стал Ежи

Наталья - стала Адити

Лариса - стала Глорией-Сандрой

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Напомним, ранее Главред сообщал: