Был Люцифер - стал Джек: в Минюсте рассказали о самых диких сменах имен в стране

Вполне, в общем, понятное стремление людей с именами типа Аурел сменить их на нечто более привычное и удобное.
В Украине с начала января нынешнего года граждане сменили имя 8 743 раза.
Именно такую статистику озвучили сотрудники пресс-службы Министерства юстиции. По их словам, имена меняли чаще женщины, нежели мужчины (5866 и 2839 соответственно). Кроме того, на смену имени решаются граждане абсолютно различных возрастов.
"Как показывает практика, чаще почти в два раза это делают женщины. При этом в перечне не учтены те, кто сменил фамилию при государственной регистрации брака", ‒ говорится в сообщении Минюста.
Ольга Онищук, заместитель министра юстиции Дениса Малюськи по государственной регистрации, заявила, что чаще всего украинцы меняли имена в 2016 году – соответствующих актовых записей было составлено 22 365.
Кроме того, в Минюсте составили список самых любимых примеров смены имен гражданами Украины:
Джоя - стала Беллой
Елизавета - стала Климентиной
Аурел - стал Александром
Людмила - стала Каей
Анна - стала Олианной / Анабеллой
Владимир - стал Вальдемаром
Иван - стал Йонасом
Дррааоллдлисс - стала Анной
Мария - стала Деррикой
Люцифер - стал Джеком
Андрей - стал Владием
Евгений - стал Ежи
Наталья - стала Адити
Лариса - стала Глорией-Сандрой
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Заместитель министра юстиции планах Валерия Коломиец рассказала о планах ведомства по пересмотру люстрации для чиновников времен президентства Виктора Януковича
- До того сообщалось о том, что Минюст продал на аукционе конфискованную у хозяина собаку на 9900% дороже стартовой цены - за 11249,99 гривен.