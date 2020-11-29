"Бьют мало": Муждабаев оскандалился постом о нападении на журналистку в Киеве

"Коллаборантов бить надо всегда", заявил Айдер Муждабаев.
Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев оценил нападение неизвестного на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире.
В своем Facebook он написал о том, что агрессия в адрес представителей телеканала NewsOne заслужена, потому что они являются коллаборантами.
"Украина — это страна не (до)битых коллаборационистов. Поэтому. Нападением на "журналистов" Ньюсвана совершенно недоволен. Потому что хорошо, но мало… Бьют редко и мало, а коллаборантов бить надо всегда, их и били во всех странах во все времена, чтобы служить врагу было страшно", — написал Муждабаев.
Отметим, что в комментариях под своим сообщение, в ответ на сообщения пользователей, Муждабаев добавил, что коллаборатнтов надо "бить всегда".
"Я не радуюсь, потому что бьют редко и мало, а коллаборантов бить надо всегда, их и били во всех странах во все времена, чтобы служить врагу было страшно. Так что закатайте свои очи обратно, это абсолютно нормальный процесс", - добавил Муждабаев.
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Нападение на журналиста в Киеве:
- Напомним, во время церемонии памяти почтения памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.
- Корреспондент рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
- В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь.