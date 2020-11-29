"Бьют мало": Муждабаев оскандалился постом о нападении на журналистку в Киеве

Айдер Муждабаев / Фейсбук А.Муждабаева

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев оценил нападение неизвестного на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире.

В своем Facebook он написал о том, что агрессия в адрес представителей телеканала NewsOne заслужена, потому что они являются коллаборантами.

"Украина — это страна не (до)битых коллаборационистов. Поэтому. Нападением на "журналистов" Ньюсвана совершенно недоволен. Потому что хорошо, но мало… Бьют редко и мало, а коллаборантов бить надо всегда, их и били во всех странах во все времена, чтобы служить врагу было страшно", — написал Муждабаев.

Отметим, что в комментариях под своим сообщение, в ответ на сообщения пользователей, Муждабаев добавил, что коллаборатнтов надо "бить всегда".

"Я не радуюсь, потому что бьют редко и мало, а коллаборантов бить надо всегда, их и били во всех странах во все времена, чтобы служить врагу было страшно. Так что закатайте свои очи обратно, это абсолютно нормальный процесс", - добавил Муждабаев.

Нападение на журналиста в Киеве: