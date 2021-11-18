Бывший мэр Киева Омельченко срочно госпитализирован с коронавирусом

Александр Омельченко попал в больницу с коронавирусом / УНИАН

Бывший мэр Киева, глава фракции "Єдність" в Киевсовете Александр Омельченко госпитализирован в больницу. У политика диагностировали коронавирус.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия пленарного заседания Киевского городского совета, у Александра Омельченко поражены легкие.

"Он сейчас в непростом состоянии, учитывая и возраст, и уровень поражения легких", – отметил Кличко.

Справка. Александру Омельченко 83 года. С августа 1996 года был председателем Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 гг. - Киевский городской голова. С 1999 по 2006 года был президентом Ассоциации городов Украины.

Напомним, мэр города Долина в Ивано-Франковской области Владимир Гаразд умер от коронавируса. Его не стало вечером накануне Рождества 2021.

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28 октября 2020 года стало известно, что умер Анатолий Федорчук - мэр Борисполя, кандидат на пост главы города и лидер избирательной гонки, которая состоялась 25 октября.

29 числа стало известно, что от осложнений коронавируса скончался мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.

16 ноября стало известно о смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового. Он болел коронавирусной болезнью.

17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом. Он скончался от последствий болезни.

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