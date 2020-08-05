Нафтогаз поднял цены на газ для населения

В Украины выросли цены на газ для населения / УНИАН

ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Нафтогазе" объясняют это тем, что "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".

Тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам.

Сейчас, все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ.

Читайте такжеЦены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифахНапомним, в июле Нафтогаз установил тарифы на газ для населения в Украине на уровне 2,298 тыс. грн за тысячу кубометров. Это на 7% выше, чем было в июне 2020.

Речь идет об оптовой цене для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК поставляет природное топливо в рамках специальных обязательств (ПСО). В обозначенную сумму не входят НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа распределительными и магистральными трубопроводами, говорится в сообщении компании.