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В Украине цены на электроэнергию для предприятий подскочили на 7%

23 мая 2020, 22:58

Журналисты выяснили, что украинцы платят за услугу гораздо больше, нежели европейцы.

Электроэнергия
Электроэнергия выросла в цене на 7% / Reuters

Цена электроэнергии на рынке за 20 дней мая составляет 1349 грн/МВт*ч без НДС, что на 7,7% выше, чем за 20 дней апреля. Также стоимость на 6,6% выше, чем за апрель в целом.

Как сообщает программа Наші гроші со ссылкой на информацию ГП Оператор рынка, речь идет исключительно об электроэнергии для предприятий, учреждений и бизнеса.

Однако журналисты отмечают, что повышение цены неизбежно отразится на рядовых украинцах, поскольку стоимость электроэнергии заложена в ценах на товары и услуги, в платежах всех бизнес-структур и государственных учреждений.

Уточняется, что украинские предприятия будут платить за электроэнергию гораздо больше, чем европейские. Например, между ценами в Бурштынском энергоострове (Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области) и Словакией — разница была в шесть раз в пользу европейцев. В общем по Украине цены на электроэнергию для предприятий в два-три раза выше, чем в Европе.

Повышение цены спровоцировало решение Минэнерго. Ведомство сократило выработки атомных электростанций, которые производят дешевую электроэнергию. Сейчас они работают только на 52%.

Как ранее заверяли в Минэнерго, вплоть до конца 2020-го тарифы на электроэнергию для украинского населения не будут увеличивать.

Напомним, в министерстве уже озвучивали, что цены на электроэнергию для промышленности подняли на 46% – до 1297 гривен за мегаватт-час.

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