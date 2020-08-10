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"Цена на газ начнет расти": эксперт оценил тарифную политику в энергетике

10 августа 2020, 18:36

Опасности резкого роста цен в ближайшее время нет.

Газ, цены
Цена на газ будет расти / УНИАН

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев высказал мнение, что главный внешний индикатор цены газа для потребителей, которым будут определять внутреннюю конъюнктуру – цена паритета импорта, которая определяется путем добавления стоимости транспортировки и распределения к котировке нидерландского хаба TTF.

"На оптовом рынке сейчас сформировалась привлекательная конъюнктура, при которой трейдеры конкурируют в этом сегменте за потребителя. Противоположная ситуация сложилась в розничном сегменте, где активную позицию заняли компании из группы Нафтогаза, которые, скорее всего, в ближайшие годы будут реализовывать агрессивную политику по захвату розничного сегмента рынка. И потому ценовая политика будет либеральной, чтобы отвоевать как можно больше конечных потребителей (домохозяйств) и тем самым монополизировать рынок. В связи с этим возможно неконтролируемое повышение цен на газ в будущем", - сказал аналитик в комментарии Главреду.

По словам Рябцева, волноваться пока рано. В ближайшем будущем Нафтогаз будет выступать с приятными для потребителей тарифами, поэтому опасности резкого роста цен в ближайшее время нет.

"Кроме того, если сравнивать цены на природный газ в 2020 и 2019 году, то сейчас они значительно ниже, потому, скорее всего, эта тенденция сохранится и на период отопительного сезона 2020-2021 годов, когда общий уровень цен на газ, который используется для приготовления пищи и подогрева воды будет ниже, чем в прошлом году", - подчеркнул эксперт.

Рябцев отметил, что конкурентов у Нафтогаза нет. Поэтому в ближайшее время потребителей будут привлекать относительно низкими ценами, но затем, по мере роста рыночной власти Нафтогаз изменит свое поведение на менее дружественное.

"Потому в Нафтогазе никто не скрывает, что розничный рынок будет идти по тому же пути, поскольку в перспективе перед ним нет никаких ограничений. Изменить ситуацию может только выведение ресурса Укргаздобычи на биржевые торги в объеме 3-5 миллиардов кубометров газа в год", - отметил аналитик.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что сейчас государство отказалось от участия в тарифообразовании.

"Соответственно, теперь цена газа для населения начнет расти. По идее, цены для населения должны приравниваться к ценам газа для промышленности. Что касается бизнеса, то он и до этого жил в условиях рынка, потому на цене газа для него это никак не отразится", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщалось, после открытия рынка газа с 1 августа стоимость ресурса для населения будет соответствовать максимальной цене, которую платят промышленные потребители.

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