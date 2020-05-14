Эксперт пояснил, почему украинский молодой картофель стоит дороже импортного

Украина выращивает дорогой молодой картофель / sad-ogorod.in.ua

На украинских рынках украинская молодая картошка продается в два раза дороже импортной, однако для этого существуют экономические предпосылки.

"Украинские фермеры выращивают молодой картофель в очень малых объемах. 95% картофеля, который мы видим на рынке, это тот, который выращивается для собственного потребления, и избыток продается на рынке. Ценообразование здесь складывается не по тому, сколько потратили", - сказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии Gazeta.ua.

По словам эксперта, в Украине картошку, которую выращивают в промышленных масштабах, отправляют на переработку, и ее цена, разумеется более низкая. Такой продукт, как правило, на украинские рынки практически не попадает. Однако у нас продается египетский и белорусский картофель, которые выращивают промышленно.

Читайте такжеУченые выявили коварную опасность меда"Украинские производители, которые начали выращивать картофель промышленно, еще имеют кредиты за технику и другое оборудование, а кредиты у нас под 22%. Соответственно цена высокая. Сейчас трудно спрогнозировать, какой будет цена украинского картофеля осенью. Если мы начнем завозить картошку, как делали в прошлом году, то цена будет достаточно низкая. Если другие страны перекроют границы – будет высокой. А вообще, в последние три года украинцы стали выращивать меньше картофеля", - подытожил Дорошенко.

Напомним, на рынках Украины вскоре можно будет купить второсортный картофель из Нидерландов, сорт которого предназначен лишь для приготовления картошки фри и считается промышленным.

Ранее экономист Олег Пендзин заявил, что в текущем году украинцев ожидает повышение цен на продукты на 10-15%. В стране будет дефицит картофеля, а цена на корнеплод, соответственно, возрастет.