​Центр Киева охватили протесты: появились первые пострадавшие

Центр Киева перекрыт из-за протестов / РБК-Украина

3 ноября, в центре Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады.​ Митингующие требуют от парламента принять закон о доступной растаможке автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, одному из протестующих во время акции стало плохо.

"Первую домедицинскую помощь мужчине оказали военнослужащие Нацгвардии и полицейсие", - говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что в центре Киева анонсировано проведение нескольких массовых мероприятий. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в столице.

Кроме того, организаторы акции перекрыли улицу Грушевского.

"Улица Грушевского перекрыта из-за митинга владельцев авто на европейском регистрации + митинг SaveФОП. Ищите пути объезда", - сообщает Киев оперативный в Facebook.

Также проходят акции протеста и под зданием Конституционного суда Украины. Сегодня суд планирует в закрытом режиме рассмотреть дело о конституционности закона о языке. Под КСУ проходят акции протеста в защиту языкового закона.

Как ранее сообщал Главред, Кабмин разрешил полиции штрафовать евробляхи на месте остановки.