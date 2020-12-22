Центр Киева остановился в огромных пробках: где проехать невозможно

Пробки в Киеве парализовали город / УНИАН

Центр Киева вечером, 22 декабря, сковали огромные пробки из-за загруженности дорог, ДТП и митинга ФОП на улице Грушевского.

Как свидетельствуют данные Google maps, на правом берегу движение заблокировано на проспекте Победы, Крещатике, Майдане Независимости. Также перекрыта улица Грушевского.

Движение на улице Саксаганского заблокировано от Тарасовской до Дмитриевской из-за ДТП.

Парализованными оказались бульвары Леси Украинки и Дружбы Народов.

На левом берегу заторы наблюдаются в районе Ленинградской площади, там движение ограничено на проспект Гагарина и Мира, а также на улице Владимира Сосюры и Строителей.

Отметим, синоптик предупредила водителей о резком изменении погоды 23 декабря. В страну снова вернутся снегопады и будет гололед, из-за чего будет тяжелая ситуация на дорогах.

Новости Украины - о чем ранее сообщал Главред: