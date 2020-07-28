Почему дорожает бензин: эксперт рассказал, что ждать от цен на заправках

Эксперт рассказал, что ждать от цен на заправках / УНИАН

За июль 2020 года все виды топлива в Украине подорожали приблизительно на гривню. Причем рост цен на заправках будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на комментарий эксперта и директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.

"На рост стоимости горючего влияет два основных фактора, Первый — это рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Соответственно, отечественный рынок постепенно наполняется более дорогим топливом. За последние три месяца цена на нефть и горючее в мире выросла в три раза. В то же время до конца июня цены на украинских заправках росли не существенно. Однако запас прочности, обеспеченный старыми, дешевыми закупками нефтепродуктов, заканчивается. В Украину поступают новые партии горючего — уже по более высоким ценам", ‒ заявил он.

По мнению Куюна, очень сильно на подорожание топлива на украинских АЗС повлиял рост курса доллара по отношению к гривне

"Вторым фактором влияния в последние две-три недели стала ситуация на валютном рынке. Курсы доллара и евро активно пошли вверх после того, как президент Зеленский заявил о необходимости привести реальный курс гривны в соответствие с показателями, утвержденными в госбюджете на нынешний год. Естественно, что подорожание доллара тут же отразилось на стоимости горючего, поскольку украинский топливный рынок очень зависим от валютного. Мы импортозависимая страна, и большая часть горючего ввозится из-за рубежа и покупается за доллары и евро", ‒ подытожил он

К слову, по состоянию на вторник, 28 июля 2020 года, общая стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 22,87 гривен за литр, дизельного топлива — 22,31 гривен, сжиженного газа — 11,70 гривен.

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Напомним, ранее в конце апреля, крупные украинские компании Западная нефтегазовая компания и Евростандарт возобновили импорт бензина из Российской Федерации - впервые с 2016 года.