"Слуга народа" Гетманцев требует повышения цен на электроэнергию

Даниил Гетманцев хочет повышения цен на электроэнергию / Скриншот

Народный депутат от партии Слуга народа Даниил Гетманцев заявил, что цену на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежный формат.

В эфире программы HARD с Влащенко он высказал мнение, что электроэнергия в Украине должна стоить рыночную стоимость. А малообеспеченные слои населения пусть получают адресные субсидии в денежной форме.

По словам Гетманцева, такой подход поддерживает и его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Читайте такжеВ Украине повышают тарифы на электроэнергию: названа дата"Полностью поддерживаю монетизацию (льгот, – прим. Ред.), как и Галина Третьякова, — она тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того, льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они отягощают бюджет, с одной стороны, и с другой — не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации. Мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается и цены на электроэнергию", — прокомментировал Гетманцев.

Как ранее сообщалось, Гетманцев высказал мнение, что медленная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики Украины.

Напомним, на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады случилась словесная перепалка между народным депутатом от фракции Европейская солидарность Ириной Геращенко и народным депутатом от фракции Слуга народа Даниилом Гетманцевым.