Эксперт рассказал, ударит ли обрушение цены на нефть по экономике Украины

Нефть, цены / Reuters

Юрий Романенко, известный эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего рассказал, отчего катастрофическое падение цен на нефть во всем мире может в перспективе нанести серьезный урон украинской экономике.

"Низкая цена на нефть имеет только одно значение - демонстрацию уровня пропасти, куда летит мировая экономика. Так что я бы не радовался. Ибо туда же полетят прочие сырьевые товары, которые производит Украина. А она производит не так много и не такое разнообразие. Снижение уровня жизни в мире будет тащить за собой снижение цен на наше сырье. А экспорт и деньги заробитчан давали с половину ВВП", - написал он на своей странице в социальной Сети Facebook.

По мнению Романенко, украинской экономике грозит серьезный удар, поскольку у Украины отсутствует внутренний рынок торговли нужного размера - в отличие от США или Китая.

"Это в США на внешнюю торговлю приходится всего 10% ВВП, а у Китая 20%. То есть, они имеют очень емкий внутренний рынок, который спасает от внешних колебаний. Им конечно будет сложно, но страдания слона или носорога, и мышей полевок, что мечутся между их ног в горящей саване - разные страдания. Это все, что вам нужно знать о низких ценах на нефть", - подытожил он.

Напомним, ранее экс-заместитель руководства правления НБУ и эксперт Александр Савченко рассказал о том, что обрушение цены на нефть является подарком Украине - потому как благодаря этому может возрасти украинский ВВП.