Часть единой команды, которая пришла к власти с Зеленским полтора года назад, сейчас почему-то решила, что они — самостоятельные игроки: советник ОП

Михаил Подоляк

Вместо того, чтобы расчищать авгиевы конюшни после прошлой власти, часть команды, которая пришла полтора года назад, сейчас решила соревноваться в собственной крутости.

Об этом в интервью "ФАКТАМ" рассказал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Укринформ.

По словам советника председателя ОП, не все люди, которые пришли к власти в рамках единой команды, понимают ее ценность.

"Многие из них почему-то считают, что уже являются самостоятельными игроками. Вот пришла команда, реально взяла на себя роль некоего сталкера, который должен расчистить авгиевы конюшни и предложить какие-то новые правила. И вместо того, чтобы консолидировано НЕ прогнуться под ударами крайне недовольных этой работой оппонентов, часть этой команды вдруг начинает смотреть на себя в зеркало и говорить: "Какой я крутой", - считает Михаил Подоляк.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак не закрывает президента в "теплой ванне", а наоборот, максимально открывает дорогу в команду любому профи, который придет с подготовленной точкой зрения в виде аналитической записки и сможет ее подробно изложить и ему, и президенту.

"Ермак точно не какой-то темный распорядитель, который стоит на страже. Он крайне заинтересован в расширении точек зрения, которые получает президент. Это вообще уникальное качество для чиновничьих кулуаров, и едва ли не единичный случай в политической истории Украины", - комментирует "ФАКТАМ" Подоляк.