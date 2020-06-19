Венедиктова оправдалась за скандал с брендовыми часами Hublot

Венедиктова / УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на резонанс, который спровоцировали ее элитные часы Hublot. Она утверждает, что носит копию, которая стоит не более пяти тысяч гривен.

"Получили ответ НАПК относительно незадекларированных часов, которые мы неоднократно замечали на руке генпрокурора Венедиктовой….. Венедиктова подтвердила НАПК, что это действительно Hublot, но не настоящие часы, а копия за неполные 5000 грн. А вы как думаете, Венедиктова действительно носит подделку (пацаны на районе засмеют) или генпрокурор врет и носит настоящие Hublot?", — говорится в официальном ответе НАПК на соответствующий запрос Центра противодействия коррупции, о чем сообщается в Facebook.

Дорогостоящие швейцарские часы Hublot у чиновницы заметил глава общественной организации ЦПК Виталий Шабунин и указал на то, что брендовый аксессуар не указан в декларации.

"Я подаю декларации очень много лет. Я сознательно перешла в публичную плоскость. И я каждый день критически оцениваю, что и где я говорю, с кем и как я общаюсь, как я выгляжу и по сути, и по форме. Все продумано до мелочей. Мне нечего скрывать. Все вещи, которые подпадают под декларирование — все задекларировано", - ответила она на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщалось, Венедиктова обвинила бывшего президента Петра Порошенко и его соратников в возмутительном поведении, поскольку они порвали охране Офиса генерального прокурора пиджаки.

Отметим, перед очередной попыткой допроса экс-президента Петра Порошенко сотрудниками Госбюро расследований по делу о незаконном ввозе 43 дорогостоящих картин в Украину группа его поддержки устроила перформанс.