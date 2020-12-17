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Чат с работником страховой компании Дмитрием Соколовым

17 декабря 2020, 07:10

Чат в Главреде

Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов / Страховая компания "ІНГО"

22 декабря, в 11.00, на сайте Главред состоится чат с руководителем центра развития онлайн-продаж "Страховой компании "ІНГО" Дмитрием Соколовым.

Во время чата вы сможете узнать:

  • Что сегодня могут сделать онлайн страховые компании Украины и мира?
  • Как изменилось поведение украинских страхователей во время карантина?
  • Какие виды страхования пользуются спросом в интернете?
  • К каким инновациям готовы наши страховщики и страхователи, а для каких – еще не пришло время?
  • На что обратить внимание при покупке страхового полиса в интернете?

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреду и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, то есть уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

страховка страхование страховые выплаты страховая медицина чат Главреда карантин в Украине Дмитрий Соколов
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