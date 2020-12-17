Чат с работником страховой компании Дмитрием Соколовым

Чат в Главреде
22 декабря, в 11.00, на сайте Главред состоится чат с руководителем центра развития онлайн-продаж "Страховой компании "ІНГО" Дмитрием Соколовым.
Во время чата вы сможете узнать:
- Что сегодня могут сделать онлайн страховые компании Украины и мира?
- Как изменилось поведение украинских страхователей во время карантина?
- Какие виды страхования пользуются спросом в интернете?
- К каким инновациям готовы наши страховщики и страхователи, а для каких – еще не пришло время?
- На что обратить внимание при покупке страхового полиса в интернете?
Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреду и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, то есть уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Автор: Олег Макаров