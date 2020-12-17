Чат с работником страховой компании Дмитрием Соколовым

Дмитрий Соколов / Страховая компания "ІНГО"

22 декабря, в 11.00, на сайте Главред состоится чат с руководителем центра развития онлайн-продаж "Страховой компании "ІНГО" Дмитрием Соколовым.

Во время чата вы сможете узнать:

Что сегодня могут сделать онлайн страховые компании Украины и мира?

Как изменилось поведение украинских страхователей во время карантина?

Какие виды страхования пользуются спросом в интернете?

К каким инновациям готовы наши страховщики и страхователи, а для каких – еще не пришло время?

На что обратить внимание при покупке страхового полиса в интернете?

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреду и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, то есть уже сейчас, а также непосредственно во время чата.